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Akhisarspor'da Taha iddialı hazırlanıyor

SEZON başında Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor'dan TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor'a transfer olup yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle yalnız 7 maçta forma giyebilen Taha Yalçıner, koronavirüs salgınıyla verilen arayı fırsat olarak görüyor.

Akhisarspor'da Taha iddialı hazırlanıyor
17.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:45

SEZON başında Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor'dan TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor'a transfer olup yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle yalnız 7 maçta forma giyebilen Taha Yalçıner, koronavirüs salgınıyla verilen arayı fırsat olarak görüyor. TFF 1. Lig'de geçmişte Play-Off tecrübeleri yaşayıp Alanya'da Süper Lig'de 3 sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen 33 yaşındaki ön libero, bu yıl büyük umutlarla Akhisarspor'un yolunu tuttu. İlk 11'in bankoları arasındayken sezon başında 22 Eylül'de Hatayspor'la oynanan maçta bileğinden sakatlanan futbolcu 1.5 ay sonra sahalara dönebildi. 

Bilek sakatlığından sonra tekrar 11'deki yerine kavuşup 1 Aralık'ta Ümraniyespor'la deplasmanda oynanan karşılaşmada da kasık tendonu yırtılan Taha iyileşmesine rağmen bir daha forma yüzü göremedi. Ligde oynanan 28 haftada 6'sı ilk 11'de 7 maçta süre alan Taha, 5 aydan uzun süredir yeşil sahalardan uzak kaldı. Taha, koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durup 19 Haziran'da yeniden başlaması öngörülen sezona çok iddialı hazırlanıyor.


Kaynak: DHA

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