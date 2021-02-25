Akhisarspor'da Mesut Dilsöz gönderildi
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Akhisarspor'da Mesut Dilsöz gönderildi

25.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:43
Akhisarspor'da Mesut Dilsöz gönderildi

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçını kaybederek düşme hattında kalan Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollar ayrıldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçını kaybederek düşme hattında kalan Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz'le yollar ayrıldı.

Akhisarspor'da yönetim, kötü sonuçların faturasını eleştirilerin odağında olan Mesut Dilsöz'e kesti. Akhisarspor ile 11 kez maça çıkan Teknik Direktör Dilsöz, 2 galibiyet alırken. 9 maçtan ise yenilgi ile ayrıldı. Yeşil-siyahlılar bu sezon ligde 23 maçta 19 puan toplayabildi.


- Akhisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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