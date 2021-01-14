Akhisarspor'da Hocaoğlu yönetime talip

TFF 1'inci Lig'de üst üste 8 mağlubiyetle devreyi düşme hattında tamamlayan, mevcut kadrosu dağılıp altyapı oyuncularına kalan Akhisarspor'da imza yetkilerini yönetim dışından ellerinde bulunduran Evren Özbey ve kardeşleri transfer yasağını açıp anlaşma sağladıkları isimlere imza attırmak için girişimlerini sürdürerken, kulübe Akhisarlı iş adamı İsmail Hocaoğlu da talip oldu. Olağanüstü kongre tarihi koronavirüs pandemisi nedeniyle daha önce 2 kez ertelenen Akhisar'da Başkan Fatih Karabulut'un istifası sonrası Özbey ve kardeşleri kağıt üzerinde Harun Eryüksel başkan yapılmasına rağmen eylül ayından bu yana kulübü yönetirken Hocaoğlu, yönetime talip olduklarını ancak imza yetkilerini alamadıklarını belirtti. Harun Eryüksel'le ara transfer dönemi öncesi görüşme yapıp kadronun dağılmaması, ödemelerin yapılıp transferlerin gerçekleştirilmesi için imza ekibiyle birlikte yetkilerini istediklerini belirten Hocaoğlu, "Bizler ligdeki mevcut durumuna, puan tablosundaki yerine ve kötü gidişine bakarak Akhisarspor'umuzu zor günlerin beklediğini, sezon başında verilen sözlerin tutulmayıp, oyunculara ödeme yapılmadığını gördük. Ayrılan oyunculara ödeme yapılmayıp yeni borç yükü doğuruldu. Ciddi bir finans planı hazırladık. Mevcut yönetime futbolculara alacaklarının verileceğini, tesis çalışanlarının ödemelerinin hemen yapılacağını, transfer listemizin hazır olduğunu, transfer tahtamızı açacağımızı bildirdik. Yönetim bize 5-10 Ocak tarihleri arasında haber vereceklerini söyledi. Daha sonra bizi arayarak ilgimiz için teşekkür edip mevcut arkadaşlara söz verdiklerini, durumdan memnun olduklarını belirttiler. Kulübümüzün geldiği noktaya üzülüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ