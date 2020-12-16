Akhisarspor çıkışa geçecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Akhisarspor çıkışa geçecek

16.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:51
Akhisarspor çıkışa geçecek

TFF 1. Lig'de kötü günler geçirip art arda 4 mağlubiyetle alt sıralara demir atan Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz, kısa sürede toparlanmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'de kötü günler geçirip art arda 4 mağlubiyetle alt sıralara demir atan Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz, kısa sürede toparlanmak istediklerini söyledi. Yeni takımıyla ilk maçına Altınordu deplasmanında çıkıp 3-2'lik mağlubiyete engel olamayan tecrübeli teknik adam, Altay'la oynanacak Ege derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Akhisarspor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nin zemininin bakımda olmasından dolayı antrenmanlarını Karabulut Sahası'nda sürdürürken, Mesut Dilsöz, hücum ve savunma anlamında eksiklikleri olduğunu belirtip, bunları tamir etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Dilsöz, yaptığı açıklamada, "Önümüzde devre arası transfer dönemi var. Şimdiden transferi konuşmak çok zor, ne olacağını bilmiyoruz. Transfer açılacak mı, açılmayacak mı bilmiyoruz. Onun için çok ileriye dönük konuşmak erken olur. Bizim şimdi önce galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi.

Karakterli bir oyuncu grupları olduğunu söyleyen Dilsöz, "Altınordu maçı öncesi takımla yalnız 2 gün çalışabildik. Bu kadar kısa zamanda saha içini çok geliştiremiyorsunuz. Takımla 3 toplantı yapıp bireysel ve gruplar halinde konuştum. Kulüpte sorunlar var ama sorunsuz kulüp yok. Takımda son mağlubiyetler nedeniyle moral bozukluğu var. Çok basit gol yiyoruz. Altay maçından puan veya puanlar alarak özgüvenimizi tekrar yerine getirmek istiyoruz" diye konuştu.3 EKSİK VAR

İzlandalı orta saha oyuncusu Bjarnason'un devre arasını beklemeden sözleşmesini feshederek ayrıldığı Akhisarspor'da Altay maçı öncesi takımda Hasan Ali, Kadir ve Taha'nın sakatlıkları devam ediyor. Taha ve Kadir çalışmalarını takımdan ayrı salonda sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

İlgili Haberler

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Göztepe maçıyla çıkışa geçeceğiz
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Göztepe maçıyla çıkışa geçeceğiz
Akhisarspor'da Dilsöz dönemi
Akhisarspor'da Dilsöz dönemi
Akhisarspor'da Mesut Dilsöz dönemi
Akhisarspor'da Mesut Dilsöz dönemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Demet Akbağ Gülben Ergen Haluk Bilginer Birkan Sokullu
Spor Serdar Aziz Kylian Mbappe Abdullah Avcı Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akhisarspor çıkışa geçecek | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:01:04. #1.15#
title