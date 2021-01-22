Akhisar potada temkinli
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Akhisar potada temkinli

22.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:18
Akhisar potada temkinli

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde tarihinde ilk kez devreyi lider bitirerek Süper Lig hayalleri kurmaya başlayan Akhisar Belediye Basketbol, ikinci yarı öncesi tedbiri elden bırakmayacak.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde tarihinde ilk kez devreyi lider bitirerek Süper Lig hayalleri kurmaya başlayan Akhisar Belediye Basketbol, ikinci yarı öncesi tedbiri elden bırakmayacak. Antrenör Levent Demirci'yle birlikte ilk yarı değerlendirmesinde bulunan Başkan Alper Ayan, şampiyonluğun hayal olduğunu belirterek temkinli açıklamalar yaptı. Ayan, geçen sezonun üçte bir bütçesiyle yola çıktıklarını vurgulayıp, "Beklentilerimizin çok üzerinde bir başarı elde ettik ama haddimizi biliyoruz. Bana göre şampiyonluk hayal. Çok şükür iyi bir yere geldik. Amacımız bu yapıyı devam ettirip önce Play-Off'a kalmak. Play-Off'a mümkün olduğunca iyi bir yerden girip saha avantajını kazanmak istiyoruz" dedi. Antrenör Levent Demirci ise "Oyunculara bunu hep söylüyorum. Şimdi değil de ligin sonunda ne yaptığımız bizi alakadar ediyor. Sezon başında yaptığın hiçbir şey akılda kalmıyor, sezon sonunda yaptığın işler akılda kalıyor. Biz de umarım sezon sonunda yaptığımız işlerle bir yerlere geleceğiz" diye konuştu.

Akhisar potada temkinli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış GEZİCİ

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