Akfen Holding 200 milyon TL’lik tahvil ihracı gerçekleştirdi

20.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:01

Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uzuner Bekit, "150 milyon TL'lik bir tahvil ihracı planladık. Ancak firmamıza güvenin sonucunda gelen çok yüksek talep ile ihraç miktarımızı arttırıp 200 milyon TL ile sınırlayarak tahvil satışını başarıyla gerçekleştirdik." dedi.