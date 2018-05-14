Akdeniz Bölgesi 2018 Nisan Ayı Hazır Giyim İhracatı 29.8 Milyon Dolar Oldu

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları, 2018 Nisan ayında 29.8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AKİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılı Nisan ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 2017 yılının eş değer dönemine kıyasla, yüzde 9,2 oranında bir artış kaydederek 1.47 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Nisan ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı ise yüzde 10,9 oldu. 2018 yılı Nisan ayında Türkiye'den en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihraç edilen ülkeler Almanya, İspanya ve İngiltere olarak sıralandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, Nisan ayında 29,8 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildiğini ve bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla sektör ihracatında değişen ihracat pazarları koşullarına bağlı olarak ülke geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatındaki payının yüzde 2 olduğunu belirtti. Uğur, AHKİB'in 2018 yılı Nisan ayında değer bazında ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde bayan dış giyimin yüzde 49 pay ile ilk sırada, bay dış giyimin yüzde 15 ile ikinci sırada, ev tekstili ise yüzde 14 ile ise üçüncü sırada yer aldığını ifade ederek, "2017 yılı Nisan ayı ile kıyaslandığında, ilk 10 sırada yer alan ürün gruplarından pamuklu yatak kıyafetleri, bay iç giyim ve yünlü ev tekstili ihracatında önemli oranda artış kaydedildi" şeklinde konuştu.

AHKİB'nin 2018 yılı Nisan ayında değer bazında ihracatı ülkelere göre de değerlendiren Uğur, "İspanya yüzde 36 pazar payı ile ilk sırada, Almanya yüzde 21 ile ikinci sırada ve Suudi Arabistan ise yüzde 10 ile üçüncü sırada yer aldı. 2017 yılı aynı döneme kıyasla, Bulgaristan'a ihracatta yüzde 210'luk değer artışı yaşandı" diye konuştu.

AHKİB'in Nisan 2018 döneminde 87 ülkeye ihracat yaptığını kaydeden Uğur, ihracatın yüzde 70'ten fazla bir kısmının AB 28 bölgesine gerçekleştirildiğine, Meksika, Umman ve Dubai'ye gerçekleşen değer artışı ile beraber ihracat pazarlarının da genişlediğine vurgu yaptı. - MERSİN