Akbank'tan yüzde 0.99 faizle üç ay ertelemeli ihtiyaç kredisi

Akbank, yüzde 0.99'dan başlayan faizlerle özel ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı.

Akbank, yüzde 0.99'dan başlayan faizlerle özel ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri kredilerinin ilk taksitlerini üç aya kadar erteleyebilecek.

Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Olağanüstü günlerden geçtiğimiz bu dönemde her türlü kolaylığı müşterilerimize sunmak birinci vazifemiz" dedi ve ekledi: "Müşterilerimiz sevdiklerinin fiziken yanında olamasa da biz Akbank olarak bu bayramın buruk geçmemesi için elimizden geleni yapmaya hazırız ve bu amaçla her zaman olduğu gibi bu dönemde de müşterilerimizin yanındayız. "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaları için yüzde 0.99'dan başlayan faiz oranlarıyla ve bütçelerine uygun farklı ödeme seçenekleri ile kredi kullanma imkanı sunuyoruz.

"Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz 7/24 Akbank Mobil aracılığıyla kredi başvurularını yapabilir ya da dilerlerse 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'mizi arayabilir veya kendilerine en yakın Akbank Şubesi ile kolayca iletişime geçebilirler."

Kaynak: DHA