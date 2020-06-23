Akbank Evde Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Akbank Sanat tarafından 4 Mayıs- 4 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenen, çevrimiçi Akbank Evde Kısa Film Yarışması sonuçlandı.

Jüri üyeliğini yönetmen, senarist, yapımcı Selim Evci, yönetmen, reklam yönetmeni Fatih Kızılgök, Akbank Sanat Sosyal Medya Yöneticisi Sami Kısaoğlu, Akbank Sanat İletişim ve Basın Yöneticisi Çağla Demiralp, TBWA İstanbul Kreatif Direktörü Arkın Kahyaoğlu ve TBWA İstanbul Metin Yazarı Vehbi Bozdağ'ın üstlendiği Akbank Evde Kısa Film Yarışması'na katılan 429 film jüri tarafından izlendi ve ödül kazanan filmler belirlendi.

Değerlendirmeler sonucunda "Her türlü ifade tarzını göz ardı edişiyle büyüleyen bir yapı kurması ve içinden geçmekte olduğumuz dönemde yaşananları farklı görme biçimleri üzerinden anlatması" gerekçeli kararıyla Hazal Koç'un "Paranoya" adlı filmi; "Birbirinden farklı sinemasal anlatıların gücünü başarı ile harmanlayarak sadece ama sadece bugüne ait bir film ortaya koyması" gerekçeli kararıyla Ezgi İrem Mutlu'nun "Darağacında Eldivenler" adlı filmi; ve "Döneme ayna tutan bir hikayeyi farklı bir yapım tekniğiyle, tutarlı ve başarılı bir şekilde hayata geçirmiş olması" gerekçeli kararıyla Metin Yüksel Alkan'ın "Can'ın Telefonu" adlı filmi Lomography Lomo'Instant fotoğraf makinesi ödülüne değer bulundu.

1 yıllık MUBİ sinema platformu üyeliği kazanan ve mansiyon ödülüne layık bulunan 5 film ise Satı Çağıran'ın " Vera",Süreyya Çelik'in "Sahra",Tuvana Günay'ın "Günün Başlangıcı",Ufuk Çavuş'un "Şimdi Sadece" ve Doruk Yılmaz'ın "Son İş Günü" adlı filmleri oldu.

Jüri ayrıca Aykut Bayam'ın "Uzaktan Aşure" ve Güleycan Güneş'in "Sessiz Düş" adlı filmlerini jüri özel ödülüne layık buldu.

Kaynak: Bültenler