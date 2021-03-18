Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları

EPDK akaryakıtta "kar oyunlarının" önüne geçmek için tavan fiyat uygulamasına geçti. Bugün resmen yürürlüğe giren düzenleme sonrası, 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosu da yayımlandı. İşte kentlere göre uygulanacak farklar.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin karar aldı. EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FİYAT FARKI TABLOSUNU YAYIMLADI

Buna göre kurum, benzin ve motorinde 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak fiyat farkı tablosunu yayımladı.

KAR OYUNLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

EPDK tarafından dün yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.