Haberler

Akaryakıta benzine, motorine indirim mi gelecek, ne zaman pompaya yansıyacak?

Akaryakıta benzine, motorine indirim mi gelecek, ne zaman pompaya yansıyacak?
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim hazırlığı var. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde pompaya yansıyacak şekilde akaryakıt fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Benzin ve motorin litre fiyatlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde indirim yapılması öngörülüyor. Araç sahipleri, indirimin pompaya ne zaman yansıyacağını ve fiyatlarda ne kadar gerileme olacağını merakla bekliyor. Peki, Akaryakıta benzine, motorine indirim mi gelecek, ne zaman pompaya yansıyacak?

AKARYAKITA BENZİNE, MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi gündemde. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarında yarından itibaren geçerli olmak üzere düşüş planlanıyor.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte benzin fiyatında 1 lira 30 kuruş, motorin fiyatında ise 1 lira 38 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. Bu gelişmeyle birlikte akaryakıt fiyatlarının ülke genelinde yeniden güncellenmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA POMPA FİYATLARI DÜŞECEK

İndirimin ardından İstanbul'da benzinin litresi 51,88 liraya, motorinin litresi ise 53,01 liraya gerileyecek. Diğer şehirlerde de benzer oranlarda indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 342.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.