Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi

24.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:13

Taşıtlara perakende olarak akaryakıt satışı yapan işyerlerine pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara dönüştürülmesi zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğinde, "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirilmiştir" denildi.

TARİHLER VERİLDİ

Buna göre, elektronik kayıt ünitesiz akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar en geç 30 Haziran'a kadar, elektronik kayıt üniteli akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar da en geç 31 Aralık'a kadar elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla değiştirilecek.

UYMAYAN CEZALANDIRILACAK

Tebliğde, "Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler, ÖKC üreticileri/yetkili servisleri, ÖKC TSM'leri, akaryakıt pompa üreticileri/pompa üreticisi yetkili servisleri ile banka ve benzeri kuruluşlar hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır" denildi.

Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Bülent Uygun Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:13:07. #1.14#
title