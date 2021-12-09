Akansel Koç kimdir? TİSK Genel sekreteri Akansel Koç kimdir?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılan toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Peki , TİSK Genel sekreteri Akansel Koç kimdir? Akansel Koç kimdir?

AKANSEL KOÇ KİMDİR?

Türkiye Deri Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜDİS) Genel Sekreteri olan Akansel KOÇ 1971 yılında Sivas'ta doğdu. Öğrenim hayatına müteakip uzman olarak işe başlamıştır. 1993 yılından itibaren Genel Sekreterlik görevini yürütmekte olup bunun yanı sıra halen; Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeliği (1997),TOBB Deri ve Deri Ürünleri Meclis Üyeliği, İstanbul İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Üyeliği, Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Üyeliği, Tuzla Kent Konseyi Üyeliği, Türkiye İŞKUR Genel Kurul Delegeliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul Delegeliği görevlerini devam ettirmektedir. 7, 8 ve 9. Kalkınma Planlarında Deri Sektörü temsilcisi olarak görev almıştır. 1997 yılından itibaren de Türkiye İşveren Sendikaları temsilcisi olarak Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) heyeti içerisinde yer almaktadır, IV. İzmir İktisat Kongresinde de görev almanın yanı sıra Deri Sektöründe ve çeşitli Avrupa Birliği projelerinde koordinatörlük yapmıştır. 2009 Yılında ise Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı,2010 ve 2011 yıllarında ise yine aynı kurumun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

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