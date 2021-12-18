AK Partili vekillerden emekli zammı yorumu: Asgari ücret kadar artış yapmalıyız
Asgari ücret zammının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca emekli işçiye yapılan yüzde 50'lik zam sonrası, bir beklentiye girdi. AK Parti kulislerinde enflasyon + yüzde 25'lik zamlardan bahsediliyor. Bu da yüzde 35-40 arası bir artışa denk geliyor. AK Partili vekiller, seçmen kitlelerinin büyük bölümünü emeklilerin oluşturduğunu belirterek, emeklilere de asgari ücret kadar zam yapılması gerektiğini belirtiyor.
Asgari ücret pazarlığında işçi istediğini aldı. Yüzde 50'li zamla asgari ücret 4.253 liraya yükseldi. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Böylece işveren 450 TL'lik bir yükten kurtarıldı. Ancak vergi kalktığı için asgari ücretten AGİ'de kalkmış oldu.
Asgari ücret zammının ardından gözler emekli zammına çevrildi. Asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrası emekliler de büyük bir beklenti içine girdi. Milyonlar şimdi açıklanacak zam oranını bekliyor.
AK Parti kulislerinde de gündem emekliler. Parti içerisinde konuşanlara göre, emekli zammı için enflasyon + yüzde 25'lik zamdan bahsediliyor. Buda yüzde 35-40 arasında artış anlamına geliyor.
AK Partili vekiller, emeklilerin seçimdeki önemine de vurgu yapıyor. Seçmen kitlesinin büyük bölümünü emeklilerin oluşturduğunu söyleyen AK Partililer, emekli maaşlarına da asgari ücret gibi büyük bir artış yapılması gerektiğini söylüyor.
??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!— Haberler (@Haberler) December 16, 2021
Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi?
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