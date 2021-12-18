AK Partili vekillerden emekli zammı yorumu: Asgari ücret kadar artış yapmalıyız

Asgari ücret pazarlığında işçi istediğini aldı. Yüzde 50'li zamla asgari ücret 4.253 liraya yükseldi. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Böylece işveren 450 TL'lik bir yükten kurtarıldı. Ancak vergi kalktığı için asgari ücretten AGİ'de kalkmış oldu.

EMEKLİLER BEKLENTİ İÇERİSİNDE

Asgari ücret zammının ardından gözler emekli zammına çevrildi. Asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrası emekliler de büyük bir beklenti içine girdi. Milyonlar şimdi açıklanacak zam oranını bekliyor.

MASADA YÜZDE 35-40 ARASI BİR ZAM VAR

AK Parti kulislerinde de gündem emekliler. Parti içerisinde konuşanlara göre, emekli zammı için enflasyon + yüzde 25'lik zamdan bahsediliyor. Buda yüzde 35-40 arasında artış anlamına geliyor.

EMEKLİLER SEÇİMDE KİLİT NOKTA

AK Partili vekiller, emeklilerin seçimdeki önemine de vurgu yapıyor. Seçmen kitlesinin büyük bölümünü emeklilerin oluşturduğunu söyleyen AK Partililer, emekli maaşlarına da asgari ücret gibi büyük bir artış yapılması gerektiğini söylüyor.

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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