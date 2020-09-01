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AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına yanıt verdi. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Çelik, "Siyasetçi olmalarına rağmen iki satır okumadan suçluyor. Muhalefet yapmanın bir seviyesi olması lazım" dedi.

01.09.2020 20:08 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:24

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek" iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

"MUHALEFET YAPMANIN BİR SEVİYESİ OLMASI LAZIM"

Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak'ın, Türkiye'nin Venezuela'dan peynir ithal edeceği iddialarına da yanıt veren Çelik, "Türkiye peynir ithal edecek diye açıklamalar yapıldı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Siyasetçi olmalarına rağmen iki satır okumadan suçluyor. Muhalefet yapmanın bir seviyesi olması lazım. İşin aslı 17 Mayıs 2018'de Venezuela ile ticari anlaşma imzalamışız. Bunda hiçbir şekilde sanayi ve tarım ürününde ithalat yapacağımıza dair hüküm yok. Esasında olmayan bir şey üzerinden muhalefet yapılıyor. Bunu sadece yalan siyaseti nasıl üretilir ile ilgili bir örnek olarak veriyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Venezuela'dan peynir ithal edeceğini iddia etmişti. Öztrak, paylaşımında, "Venezuela'dan vergisiz peynir ithalatının önünü açtı. Bizim üreticimiz dururken, Venezuelalı peynir üreticisine destek veriliyor. Ayçiçeğinde taban fiyat 3,5 TL olsun derken Venezuela'dan vergisiz ayçiçeği ithalatı kararı çıktı. Venezuela'ya olan muhabbetin sebebi nedir?" ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Türkiye Venezuela'dan peynir ithal edecek' iddiasına yanıt verdi: Böyle bir şey yok
Haber Yorumları (1)
MAHO-AGA: fransiz hollanda isvicre peynirine ses yok venezuella peynirine ses var bir garib dünya
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