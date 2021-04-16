AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı dönem başlıyor
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AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı dönem başlıyor

Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Ekonomi

AK Parti milletvekilleri, akaryakıt, LPG, tütün mamulleri ve alkollü içecek sektörlerinde teminat sistemi uygulanması ile akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre; akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı uygulamaya geçilecek. Teminatını yatırmayanlara da 1 milyon TL'ye kadar ceza kesilecek.

AK Parti, Vergi Usül Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu'nda yani toplam 4 kanunda çok önemli değişiklikler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

TEMİNAT SİSTEMİ GELİYOR

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya geçiliyor. İlk defa yapacak tesisler ve hali hazırda sürdürenlerle ilgili ilk defa yapacaklardan 10 milyon TL, işini sürdürenlerden ise 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar teminat alınacak.

TEMİNAT YATIRMAYANA 1 MİLYON TL'YE KADAR CEZA

Teminatını yatırmayan bu alandaki aktörlere 25 binden TL'den 1 milyon TL'ye kadar ceza öngörülmekte. Teminatı vermemesi halinde faaliyet izni verilmemesi gibi üçüncü aşamaya geçilecek.

OTOMASYONA LİSANS ZORUNLULUĞU

Mali alanda otomasyon sistemlerine sahte fatura ticaretine yönelik tedbirler getiriliyor, otomasyon sistemi öncelikle otomasyonu kuracak olanların piyasa aktörlerinden ayrılması için EPDK tarafından lisans alma zorunluluğu getiriliyor. Lisansı olanlar otomasyon kurabilecek, otomasyonu kuran dağıtımcı şirketlerle birlikte sonuçlardan sorumlu olacak.

AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde teminatlı dönem başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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