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AK Parti milletvekili Alpay Özalan'dan Ayasofya paylaşımı: Fethin sembolü artık mahzun değil

Eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, ibadete açılan Ayasofya ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özalan yaptığı paylaşımda, "Kutlu fethin sembolü Ayasofya artık mahzun değil" ifadesini kullandı.

AK Parti milletvekili Alpay Özalan'dan Ayasofya paylaşımı: Fethin sembolü artık mahzun değil
10.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.07.2020 19:00

Eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına destek verdi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özalan attığı twitte, "Fatih Sultan Mehmet Hân'ın emaneti, kutlu fethin sembolü Ayasofya artık mahzun değil" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'NIN İMZALADIĞI KARARNAMEYİ PAYLAŞTI

Ayasoyfa'nın fotoğrafı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili imzaladığı kararnameyi de paylaşan eski milli futbolcu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Hayırlı olsun" notunu düştü.

AK Parti milletvekili Alpay Özalan'dan Ayasofya paylaşımı: Fethin sembolü artık mahzun değil

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