AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Enerji şirketlerine yeni ayrıcalıklar geliyor

AK Parti'nin hazırladığı ve enerji sektöründe düzenlemeler içeren torba kanun teklifine göre, maden, doğal gaz ve elektrik şirketleri çok sayıda istisnaya sahip olacak. Şirketler, ödemesi gereken KDV'ler, harçlar, kira bedelleri ve yapım ücretlerinden muaf tutulacak.

46 maddeden oluşan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre maden aramada süre uzatım talebi değerlendirmesi tamamlanmayan ve onay alamayan ruhsat sahalarına maden işletme izni "Bakan onayı" ile verilebilecek. Standartları karşılayıp karşılamadığına ilişkin bir zorunluluk bulunmazken uzatılan süre en çok 12 ay olacak.

ŞİRKETLERİN YÜKSEK CEZALAR ALMASI ENGELLENECEK

Teklifteki bir diğer düzenleme ile işletme izin alanı dışında, başka yerlerde faaliyet gösteren şirketlerin yüksek cezalar alması engellenecek. İktidarın teklifinde, "Ruhsat alanı içindeki taşmalara ayrıca Türk Ceza Kanunu'na göre cezai işlem tesis edilmemesi amaçlanmaktadır" denildi.

AYRICALIKLAR TANINANACAK

Bir Gün'de yer alan habere göre doğal gaz dağıtım bölgelerine ilave edilen yeni genişleme bölgelerinde, belediye tarafından yatırım talebi gelirse o belediyenin çeşitli ayrıcalıklar sunması gerekecek. Yatırım sonucu yapılması gereken altyapı kazı alanı ve üst kaplamalar belediye tarafından bedelsiz yapılacak. Şirketin herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacak. Doğal gaz dağıtım şirketi sadece iletim görevini üstlenecek. Ayrıca devlet, şirketten geçiş bedeli, kira bedeli, alt yapı kazı izni harcı, kontrollük hizmet bedeli gibi ödemeler talep edemeyecek.