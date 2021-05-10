AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek
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AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

AK Parti yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. Sunulan kanun teklifine göre 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamına alınacak. Emeklilik hizmeti veren kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin BES'e aktarımına imkan sağlanacak.

AK Parti milletvekilleri, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ FİRMALARA KREDİ DESTEĞİ

Yeni pakete göre küçük ölçekli firmalara istihdam sağlamaları şartıyla kredi garanti fonu destekli kredi sağlanacak. Orta vadeli program ve orta vadeli mali planın tek bir belge haline getirilecek. Finansal istikrar ve kalkınma komitesi, finansal istikrar komitesi olarak yeniden yapılandırılacak.

AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek
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