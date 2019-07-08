AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddiaları üzerine AK Parti'den ilk açıklama geldi. Son günlerde tartışılan Merkez'deki görev değişimi hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir." dedi.

Muş konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"CUMHURBAŞKANINA BÖYLE BİR YETKİ TANINMAKTADIR"

"Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanının görev değişikliğiyle alakalı farklı açıklamalar yapılıyor. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın maddesinde değişiklik yapılıyor. Şöyle bir ifade var. 'Cumhurbaşkanında süreli atanan kamu yöneticileri, görevden alma gerekçeleri yanında, kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süresi tamamlanmadan görevden alınabilirler.' Yapılan 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın ek 35'inci maddesinde düzenleme yapılması suretiyle, Cumhurbaşkanına böyle bir yetki tanınmaktadır. Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir."