Son dakika: AK Parti'den ekonomik düzenlemeler içeren yeni torba yasa teklifi

Son dakika: AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM başkanlığına sundu. Teklife göre, güvenlik korucularının ücreti asgarin altında kalmayacak ve tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar 1 yıl ertelenecek. İşte kanun teklifinin detayları.

AK Parti, 18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek. Ayrıca, terörle mücadele kapsamında çıkarılan OHAL kararnameleri ile TMSF'nin kayyum olarak atanması uygulaması da üç yıl boyunca devam edecek. Bu süre içerisinde terörle mücadele kapsamında TMSF bu yetkiyi kullanmaya devam edecek.

TÜTÜNCÜLERİN CEZALARI ERTELENECEK

Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak. Tarım Orman Bakanlığı'ndan izin almadan tütün ticareti yapanlara verilecek hapis cezalarında bir yıl erteleme getirilecek

TABİP VE ECZACILARA DÖNER SERMAYEDEN EK ÖDEME

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinin başka kurumlara geçişini önlemek ve kurumsal hafızayı daimi kılmak amacıyla kurumda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılacak.