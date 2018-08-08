AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Bulut'tan TMO'ya Ziyaret

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bulanık Şube Müdürü Halil Yıldırım'ı ziyaret etti.

Başkan Bulut, yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleriyle Türkiye'de tarımsal anlamda hızlı bir gelişmenin yaşandığını söyledi.

Bulanık'ın hububatta önemli bir yeri olduğunu aktaran Bulut, "Bazı çiftçilerimiz ofisten randevu aldıkları halde hububat teslimatını yapmıyorlar. Bu nedenle hububatını teslim etmek isteyen çiftçilerimize sıra gelmiyor. Çiftçilerimizden ricamız eğer hububatlarını teslim etmeyeceklerse randevu almasınlar, almışlarsa da iptal etsinler. Böylece diğer çiftçilerimiz mağduriyet yaşamamış olurlar." diye konuştu.

Yıldırım ise, günde teslim edilen hububatın 150 ton civarında olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar 3 bin ton hububat alımı yapıldı. Alınan randevu sistemine göre 2 bin 500 ton daha alınacaktır. Çiftlerimiz hububatlarını teslim etmek için geldiğinde sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı çiftçilerimiz randevu aldığı halde hububatını getirmediği için diğer çiftçilerimiz sıkıntı yaşıyorlar." şeklinde konuştu.