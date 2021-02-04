Ajax, tarihinin en pahalı transferi Sebastian Haller'i UEFA kadrosuna yazmayı unuttu
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Ajax, tarihinin en pahalı transferi Sebastian Haller'i UEFA kadrosuna yazmayı unuttu

04.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:16

Hollanda Ligi takımlarından Ajax transferi için 22.5 milyon euro ödediği Sebastian Haller'i UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesine dahil etmeyi unuttu. Ajax'tan bir sözcü ise konuyla ilgili, "Hollanda Federasyonu ve UEFA ile nerede hata olduğuna dair görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Ajax tarihinin en pahalı transferlerinden olan Sebastian Haller'in UEFA Avrupa Ligi kadrosuna isminin bir yanlışlık sonucu yazılmadığı skandalı ortaya çıktı.

Ajaxlı yöneticilerin olayın anlaşılmasından sonra durumu kabul ettiğini belirttiği açıklamasında, "Haller'in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda olmadığı gerçekten doğru. Yanlışlığın nerede yapıldığını bulmak için Hollanda Federasyonu ve UEFA ile birlikte tespit çalışması yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DURUM DÜZELTİLEMEYEBİLİR

Skandal olayın ortaya çıkmasından sonra Ajax kulübünün eğer hatanın kendilerinden dolayı yapıldığı ortaya çıkarsa Haller UEFA Avrupa Ligi'nde yer alamayacak ancak hata UEFA veya Hollanda Federasyonu'ndan çıkmazsa durumun düzeltilemeyeceği belirtiliyor.

Sebastian Haller, kış transfer döneminde West Ham'dan Ajax'a 22.5 milyon euroya transfer edilmiş ve Fransız oyuncu Hollanda Ligi'nde çıktığı 6 maçta 2 gol 4 asist üretmişti.

Ajax, tarihinin en pahalı transferi Sebastian Haller'i UEFA kadrosuna yazmayı unuttu
Haber Yorumları (1)
BRÜTÜS: Ajax modeli eror verdi.
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