Ajax - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ikinci gün maçları oynanacak. Peki Ajax - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta 2. karşılaşmaları oynanacak. Peki Ajax - Atalanta maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
AJAX - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Ajax - Atalanta maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.
AJAX - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ajax - Atalanta maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.
AJAX - ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Amsterdam Arena, Amsterdam'da oynanacak.