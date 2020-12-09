Ajax - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Ajax - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

09.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:22
Ajax - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ikinci gün maçları oynanacak. Peki Ajax - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta 2. karşılaşmaları oynanacak. Peki Ajax - Atalanta maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

AJAX - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ajax - Atalanta maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.

AJAX - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ajax - Atalanta maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarından izleyebilirsiniz.

AJAX - ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Amsterdam Arena, Amsterdam'da oynanacak.

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