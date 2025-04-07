AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ 2025? Aile Destek Ödemesi 2025 uzatıldı mı?

Aile Destek Ödemesi, belirli kriterleri karşılayan hanelere her ay düzenli olarak yapılan sosyal desteklerden biriydi. Ancak "2025'te Aile Destek Ödemesi bitti mi?" sorusuna yanıt arayanlar için resmi açıklamalar önemli ipuçları taşıyor. Peki, Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? 2025 yılında ödeme yapılacak mı? İşte detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ 2025?

Türkiye Aile Destek Programı, ilk olarak Temmuz 2022'de başlatılmış, 12 aylık süresi dolduktan sonra iki kez uzatılmıştı. Son uzatma kararıyla birlikte program Aralık 2024 itibarıyla sona erdi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 UZATILDI MI?

Hazine Ve Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 yılı itibarıyla programın yeniden uzatılmasına dair bir karar alınmamıştır. Yani, 2025 yılında yeni başvuru ya da ödeme yapılmayacağı netleşmiştir.