AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut: "İşbirliğinin artması sanayinin gelişimini de artırır"

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı'ya önemli istihdam sağlayacak olan tekstilkentte bulunan firmalarla Ar-Ge, proje ve teknoloji odaklı işbirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı'ya önemli istihdam sağlayacak olan tekstilkentte bulunan firmalarla Ar-Ge, proje ve teknoloji odaklı işbirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Tekstilkentte bulunan Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, SMS Tekstil A.Ş. İnsan Kaynakları Yöneticisi Ünal Kurt ve Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu'nu misafir etti.

Sanayinin gelişiminde sanayi kuruluşları ve üniversite işbirliğinin önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Üniversitemizdeki bilimsel altyapı ve potansiyelin sanayiye aktarılması, ilimizin ve bölgemizin kalkınması için önemlidir. Üniversite ve sanayi işbirliğinde, sanayi Ar-Ge faaliyetlerine yöneltilir, projeler hazırlanarak hayata geçirilebilirse bu hem şehrimizin hem de ülkemizin gelişmesine katkı sağlamış olur. Tekstilkentte bulunan firmalarla yaptığımız görüşmelerde bu birliktelikten meydana gelecek vizyonla sağlanacak işbirliği ile Ağrı'nın gelişimini ileri noktalara taşımayı amaçlıyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı