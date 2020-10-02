Ahmet Yurtsever: "Takımın oyunundan memnunuz"

RH Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ahmet Yurtsever, "Takımın oyunundan memnunuz. Samsun maçından itibaren oyunsal olarak bir çıkışımız var. Bugün de öyleydi" diye konuştu.

RH Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ahmet Yurtsever, "Takımın oyunundan memnunuz. Samsun maçından itibaren oyunsal olarak bir çıkışımız var. Bugün de öyleydi" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında RH Bandırmaspor deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan RH Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Ahmet Yurtsever, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Bütün hafta boyunca bu zorlu maça hazırlandık. Takımın oyunundan memnunuz. Samsun maçından itibaren oyunsal olarak bir çıkışımız var. Bugün de öyleydi. Maçın başında golü şanssız bir şekilde yedik ama hemen beraberliğe getirdik. Sonra her iki takım da kontrollü götürdü maçı. Maçın sonlarına doğru şanssız bir şekilde gol yedik ve maçı kaybettik. Bandırmaspor olarak bu ligde çok daha büyük mücadeleler vereceğimizin göstergesi bugün de ortaya çıktı. Kaybedilen puan için üzgünüz ancak oyun anlamında istediğimizi yaptık. İstanbulspor'a maçlarında başarılar dilerim. Bizde Bandırmaspor olarak bundan sonraki haftalarda önümüze bakacağız. Milli maç arasında çok daha iyi hazırlanıp Eskişehir maçına hazırlanacağız. Netice itibariyle burada iyi bir Bandırmaspor, bu ligin güçlü takımlarından kabul görecek pozisyona gelecektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı