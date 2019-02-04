Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Kagawa'nın Opsiyonu Var Diye Biliyorum

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından 6-2'lik farklı galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda gazetecilere açıklama yapan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, sahada güzel bir mücadele olduğunu ve kazanılan galibiyetten dolayı takımın moralinin yükseldiğini ifade etti.

Kagawa'nın performansını değerlendiren Ürkmezgil, "Biz zaten Kagawa'yı takıma faydalı olsun diye almıştık. Transferinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok önemli bir futbolcuyu transfer ettiğimizi biliyordum. Olacak gibi değil. Türkiye'de ayağına değdiği anda golünü attı. Hemen bir dakika içinde ikinci golü attı. Herhalde bu rekor olsa gerek. Zaten o iki hareketinde nasıl bir futbolcu olduğunu gösterdi" diye konuştu.

"OPSİYONU VAR DİYE BİLİYORUM"

Kagawa'nın sözleşmesinde opsiyon olup olmadığı konusunda kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Ürkmezgil, "Benim bildiğim opsiyonu var. Çok hızlı gelişti olaylar. Sözlü, yazılı olarak olup olmadığını bilmiyorum. Ben onu 18'de bile olmaz diye düşünüyordum ama herhalde Şenol Hoca onu gördü ve iki gün kendisini denedi. Benim için şuanda gösterdiği performans, onu doğrular nitelikte. Türk seyircisinin de iyi bir oyuncu izlediklerini düşünüyorum" dedi.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU "OPSİYON YOK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Opsiyon koymak oyuncuyu size bağlamıyor, önemli olan oyuncunun istemesi. Bunun örneğini Talisca'da yaşadık. Kagawa kabul ettiği anda Dortmund ile görüşmeleri hızlandırıp opsiyon ekleriz." demişti.

Kaynak: İHA