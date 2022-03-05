BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Ahmet Nur Çebi : " Sergen Yalçın'ın istediği transferlerin birçoğunu yaptık. Hocamız da memnundu. 2 kez Beşiktaş'ı düşündüğü için bırakmak istediğini söyledi. İki kez önledim artık üçüncü de kabul etmek istedim. Sergen Yalçın'ın altını ben oymadım, niye oyacağım ki! Kim kupayı almak istemez ki." - İSTANBUL

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