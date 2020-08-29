Ahmet Nur Çebi, Quaresma çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok Beşiktaş'ta taraftarın sosyal medyadan yönetime yaptığı Ricardo Quaresma çağrısına, kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'den yanıt geldi. Başkan, "Tadında bırakmazsanız bir anlamı kalmaz. Quaresma'yla vedalaştık" diyerek Portekizli yıldızın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, bazı taraftarların takıma dönmesi için sosyal medyada çağrı yaptığı eski futbolcuları Ricardo Quaresma'nın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Çebi, "Quaresma'yla vedalaştık. Bize çok hizmeti oldu, çok da sevildi. Tadında bırakmazsanız bir anlamı kalmaz sonra güzelim Quaresma'yı başka şekilde konuşmaya başlarız" şeklinde konuştu.

"KRİTERLERE GÖRE TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer dönemini değerlendiren başkan Çebi, "Taraftar hangisinden hoşlanır bilmiyorum çünkü biz taraftarın isteğine göre değil hocanın belirlediği kriterlere göre transfer yapacağız. Umarım transferlerimiz taraftarlarımızı mutlu eder" dedi.

ALTAY İLE GÖRÜŞÜYOR

Ricardo Quaresma'nın Altay ile görüştüğü ve transferde sona yaklaşıldığı basındaki haberler arasında yer alıyor.