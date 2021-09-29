Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim - Haberler Spor
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Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonu sözleşmesi bitecek Larin'le görüşme halinde olduklarını ifade etti, kulübün durumunu sarsamayacağını altını çizerek vurguladı. Çebi, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Gitmek isteyen gidebilir. Kulübün durumunu zorlayacak kim varsa kısa keserim. Hiç uzatmam" dedi.

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cyle Larin'in ayrılmak istediği ve sözleşme görüşmelerinde zorluk çıkarttığı haberler ine yanıt verdi. Çebi, net ifadeler kullandı.

Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim

"TAVİZ VERMEM"

Başkan Çebi, "Larin kalmak istiyor, görüşmeler devam ediyor. Daha bugün görüştük menajeriyle. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider, ben hiç o konuda taviz vermem, Beşiktaş'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla ben fazla uzun görüşmem, kısa keserim" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim

Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
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Haber: Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim - Haberler Spor
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