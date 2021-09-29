Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cyle Larin'in ayrılmak istediği ve sözleşme görüşmelerinde zorluk çıkarttığı haberler ine yanıt verdi. Çebi, net ifadeler kullandı.

"TAVİZ VERMEM"

Başkan Çebi, "Larin kalmak istiyor, görüşmeler devam ediyor. Daha bugün görüştük menajeriyle. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider, ben hiç o konuda taviz vermem, Beşiktaş'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla ben fazla uzun görüşmem, kısa keserim" diye konuştu.

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