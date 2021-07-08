Ahmet Nur Çebi: Ghezzal'in menajeriyle görüşmeler olumlu devam ediyor ancak Leicester City ile henüz anlaşamadık

Beşiktaş, geçen sezonun çifte kupayla kapatılmasında en büyük pay sahibi olan futbolculardan Rachid Ghezzal'le yeniden anlaşmak için menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan başkan Ahmet Nur Çebi, "Görüşmeler olumlu devam ediyor. Ancak Leicester City ile henüz anlaşma sağlayamadık" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcuyu kadroda tutmak istediklerini belirten Çebi, görüşmelerin olumlu seyrettiğini söyledi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK"

Leicester City ile henüz anlaşamadıklarını belirten başkan, "Rachid Ghezzal için menajeriyle görüşme halindeyiz. Görüşmeler olumlu devam ediyor. Ancak Leicester City ile henüz anlaşma sağlayamadık, kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Ghezzal'ı kadromuzda tutmak istiyoruz. Görüşmelerimiz bir süre daha devam edecek" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Beşiktaş Rachid Ghezzal'a bonuslar dahil yıllık 2 milyon 250 bin euro önerdi. Gerçekleşmesi mümkün olan bu bonuslarla birlikte Ghezzal'ın bir sezon sonunda bu rakamı kesin olarak alabileceği belirtildi. Sözleşme süresinin ise 3 yıl olduğu vurgulandı.

MENAJERİ RAKAM VERDİ

Öte yandan görüşmede büyük sürprizi menajer Anouir Fazuli yaptı. Fazuli, "2.5 - 3.5 milyon euro arasında bir rakama Leciester City'den Ghezzal'ın bonservisini alabiliriz" dedi. Beşiktaş ile Anouir Fazuli arasında gün içinde yapılan ilk görüşmeler sonlanırken, taraftar kısa bir süre içerisinde yeniden bir araya gelecek.