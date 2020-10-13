Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın kulüpten ihracını isteyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın kulüpten ihracını isteyecek

13.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:04

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın tazminat konusundaki uzlaşma çağrısını reddetti, 36 milyon liranın ödenmesini istedi. Ahmet Nur Çebi yönetimi, Fikret Orman'ın üyelikten ihracını istiyor.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı çoktan gitti ama krizi kaldığı yerden devam ediyor. Siyah-beyazlılardaki görevine son verildiğinden beri takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, şu anda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapıyor. Avcı'nın tazminatı ise toplamda 36 milyon lira.

Elli yedi yaşındaki teknik adamın avukatı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Abdullah Avcı'ya Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana hiçbir ödeme yapılmadığını belirtmişti. Bunun üzerine Çebi yönetimi, tazminat konusunda uzlaşmak için Avcı'yı görüşmeye çağırdı. Ancak tecrübeli çalıştırıcının uzlaşmayı reddetmesi şaşkınlığa sebep oldu.

FİKRET ORMAN'IN İHRACI İSTENECEK

Başkan Ahmet Nur Çebi, Avcı ile yapılan sözleşmeyi incelediğinde adeta çıldırdı. Abdullah Avcı'ya tazminatsız istifa hakkı tanınırken, Beşiktaş'ın yüklü miktarda tazminat konusunda çaresiz bırakılmasına büyük tepki gösteren Çebi, önümüzdeki ay yapılacak divan kurulu toplantısında Fikret Orman'ın, görevi kötüye kullanma ve kulübü taksirle zarara uğratmaktan dolayı ihracını isteyecek. Diğer yöneticilerin de bu konuda Çebi'ye tam destek verdiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN'A TAZMİNAT YOK

Abdullah Avcı'ya 36 milyon lira ödemek zorunda bırakılan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Sergen Yalçın'ın sözleşmesinde ise çok dikkatli davrandı. Siyah-beyazlı yönetim, görevine son verilmesi durumunda Sergen Hoca'ya en ufak bir tazminat ödemeyecek.

(Türkiye)

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın kulüpten ihracını isteyecek
Haber Yorumları (4)
KUKARİ BADİ: Acun televizyon programında imkanı olmayan çocukların uzaktan eğitimden geri kalmamaları için yaptığı laptop kampanyasında 10 milyon TL toplayabildi. Aynı ülkede 36 milyon TL başarısız bir teknik direktöre ödeniyor işte böyle. Varın farkı siz düşünün.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
E-DEVLET: PARAYA BAK ÖLENE KADAR ÇALIŞMA YAT YE. ONDAN SONRA SEYİRCİYE 10 TL GÖNDERİN DİYE YALVARIN. ÇOK YAZIK ÇOOOOOOOOOK
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
007: Fikret orman Paralar Neredee . . . !
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Özgü Namal Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Alkol İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın kulüpten ihracını isteyecek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 11:12:05. #1.15#
title