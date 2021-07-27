Ahmet Nur Çebi'den Teixeira isyanı! Yanına gelip transfer soran taraftarlara serzenişte bulundu
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Ahmet Nur Çebi'den Teixeira isyanı! Yanına gelip transfer soran taraftarlara serzenişte bulundu

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk ve kulübün 118. yılı kutlamasında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında transfer dönemine değinen Çebi, "Ben dışarıda dolaşırken yanıma gelen bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyorlar. Yanıma gelenler 'Alex'ten ne haber?' diyor. Ya arkadaş bir 'nasılsın' de, bir 'günaydın' de. Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı taraftarlara transfer süreci üzerinden serzenişte bulundu. Yanına gelen taraftarların sürekli transfer sorduğunu belirten Çebi, "Ya arkadaş bir 'nasılsın' de, bir 'günaydın' de" dedi.

"TRANSFERLER GİZLİ YAPILIR, TRANSFER BİTTİĞİ GÜN AÇIKLANIR"

Ahmet Nur Çebi, Bodrum Beşiktaşlılar Derneğinin ilçedeki bir restoranda düzenlediği şampiyonluk kutlama gecesine katıldı. Başkan Çebi, burada yaptığı konuşmada transfer sürecine değinerek, "Ben dışarıda dolaşırken yanıma gelen bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyorlar. Yanıma gelenler 'Alex'ten ne haber?' diyor. Ya arkadaş bir 'nasılsın' de, bir 'günaydın' de. Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır. Transferin daha evvel konuşulması kulübümüze zarar verir. Onun için hoşgörü rica ediyorum." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUKLAR BİRLİK VE BERABERLİK OLMADAN GELMİYOR"

Beşiktaş'ın şampiyonluklarından da bahseden Çebi, şöyle konuştu:

Şampiyonluklarda birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Çebi, Şampiyonluklar birlik ve beraberlik olmadan gelmiyor. Ne hoca, ne futbolcu, ne başkan ne de yönetici. Ancak herkes bir araya geldiğinde bunu başarabilirsiniz. İki kişiyle hiçbir şey olmaz. Kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu seneki sloganımızla bitiriyorum ve 'şampiyon sensin' diyorum. Seneye de inşallah şampiyon yine sensin. Sen taraftar, sen Beşiktaş'sın

Ahmet Nur Çebi'den Teixeira isyanı! Yanına gelip transfer soran taraftarlara serzenişte bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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