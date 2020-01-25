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Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim ile ilgili "Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz" dedi.

25.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:53
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz

Başkanı , bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aydın'ın Söke ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği açılış törenine katıldı. Başkan Çebi, katıldığı açılışta teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

"DAHA YENİSİNİ BULAMADIK"

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılarda Teknik Direktör ile dün yollarını ayırmalarının ardından, Avcı ile vedalaştıklarını ifade ederek, "Hocamızla vedalaştık, daha yenisini bulamadık" şeklinde konuştu. Çebi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın isminin gündeme gelmesiyle ilgili olarak ise "Herkesin ismi geçiyor. Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz
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