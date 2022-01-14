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Ahmet Çalık, Malatya'da unutulmadı

Ahmet Çalık, Malatya'da unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı öncesinde unutulmadı.

ANKARA (İHA) - Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Yeni Malatyaspor- Göztepe maçı öncesinde unutulmadı.

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı öncesinde unutulmadı. Maç öncesinde TFF'nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken Yeni Malatyaspor ilk on biri ise genç futbolcunun 6 numaralı forması ile takım kadrosu fotoğrafı çektirdi.

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 Ahmet Çalık unutulmadı

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