Ahmet Çalık, Malatya'da unutulmadı

ANKARA (İHA) - Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Yeni Malatyaspor- Göztepe maçı öncesinde unutulmadı.

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Yeni Malatyaspor - Göztepe maçı öncesinde unutulmadı. Maç öncesinde TFF'nin talimatı gereği de İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken Yeni Malatyaspor ilk on biri ise genç futbolcunun 6 numaralı forması ile takım kadrosu fotoğrafı çektirdi.

Taraftarlarda Ahmet Çalık sloganları ile genç futbolcuyu andı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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