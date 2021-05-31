Ahmet Çakır'ın Ay-Yıldız'ın Güneşli Günleri kitabı çıktı
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Ahmet Çakır'ın Ay-Yıldız'ın Güneşli Günleri kitabı çıktı

Ahmet Çakır'ın Ay-Yıldız'ın Güneşli Günleri kitabı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor yazarı Ahmet Çakır'ın A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası serüvenini anlatan Ay-Yıldız'ın Güneşli Günleri adlı kitabı çıktı.

Spor yazarı Ahmet Çakır'ın A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası serüvenini anlatan Ay-Yıldız'ın Güneşli Günleri adlı kitabı çıktı.

Kronoloji Yayınları'ndan çıkan kitapta Avrupa Şampiyonası'yla ilgili her türlü bilgi yer alıyor. 1960'ta başlayan şampiyonada 1996'ya kadar elemeleri aşamayan Milli Takım'ın serüveni de kitapta bütün ayrıntılarıyla değerlendirilmiş. Bu kapsamda Emre Belözoğlu'nun Turgay Şeren'e ait (35) en çok kaptanlık yapma rekorunu devralmış (36) olmasının spor medyası tarafından farkedilmemiş olması gibi ilginç noktalar da bulunuyor. 100 kez milli olan Arda Turan da 35 kaptanlığa ulaşmış durumda. Milli Takım'da en çok oynayan futbolcular, golcüler gibi bilgiler de kitapta bulunuyor.

2020 elemelerindeki gelişmelerin ayrıntılı biçimde değerlendirildiği kitapta Şenol Güneş'le biri 2002 öncesinde yapılmış iki ayrı röportaj var.

Ay-Yıldız'ın Güneşli Günleri Ahmet Çakır'ın 17'nci kitabı. Çakır'ın Olimpiyat Kitabı adlı çalışması da Demir Ajans Yayınları arasında çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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