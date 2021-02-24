Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'in şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağrıldı

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen adlı şahsın şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağrıldık güya o şahsa hakaret etmişim. Ama opera daha yeni başlıyor" dedi. 1 saat sonra bir paylaşımda daha bulunan Çakar'ın "Telekulak" göndermesi dikkat çekti.