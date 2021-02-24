Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'in şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağrıldı
Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen adlı şahsın şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağrıldık güya o şahsa hakaret etmişim. Ama opera daha yeni başlıyor" dedi. 1 saat sonra bir paylaşımda daha bulunan Çakar'ın "Telekulak" göndermesi dikkat çekti.
Twitter üzerinden açıklama yapan Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'e hakaret ettiği gerekçesiyle polis merkezine ifadeye çağrıldığını belirtti.
"OPERA DAHA YENİ BAŞLIYOR"
Çakar, "Rıdvan Dilmen adlı şahsın şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağırıldık. Güya o şahsa hakaret etmişim. Ama opera daha yeni başlıyor" ifadelerini kullandı.1 saat sonra bir tweet daha atan ünlü futbol yorumcusu "telekulak" göndermesi yaparken, "Brodway'deki, 'Fantom of the TELEKULAK ' adlı operamızın gala gecesine herkes davetlidir..." dedi.