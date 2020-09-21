Ahmet Çakar kimdir? Beşiktaş neden Ahmet Çakar'a dava açtı?

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AHMET ÇAKAR KİMDİR?



Ahmet Murat Çakar 3 Ağustos 1962, İstanbul, Türk hekim, eski hakem ve spor yorumcusu.

Pek çok uluslararası maçı yönettikten sonra hakemliği bırakmış ve futbol yorumculuğuna başlamıştır. Şu anda yorumculuk görevinin yanı sıra asıl mesleği olan hekimliği de sürdürmektedir. Çakar ayrıca spor yazarlığı ve yarışma sunuculuğu da yapmaktadır. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi; doktor olarak göreve başladı. Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100'ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş iki Türk hakeminden biridir. Ayrıca Şampiyonlar Liginde görev yapan üç Türk hakeminden birisidir (Diğerleri Oğuz Sarvan ve Cüneyt Çakır).

1997'de hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra, gazete köşe yazarlığı ile radyo ve TV'de yorumculuk yapmıştır. 2001 ile 2004 yılları arasında Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 25 Şubat 2004'te Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan hekimlik yaptığı sağlık ocağından çıkarken, vücuduna isabet eden beş kurşunla vurulmuştur. Vurulma sebebi ve vuran kişiler belirlenememiştir fakat spor programlarında yaptığı yorumlardan kaynaklandığı sanılmaktadır.Taburcu olduktan sonra spor yorumculuğuna tekrar dönmüştür. Şu anda Sabah gazetesinde spor yazarlığı yapmaktadır.

Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmaktadır. atv'de yayınlanan Ahmet Çakar'la Zor Karar yarışmasında da sunuculuk yapmıştır. Daha önce ise FOX'ta yayınlanan Ahmet Çakar'la Şansa Bak adlı yarışma programını sunmuştur. Show Tv'de Var Mısın Yok Musun adlı yarışmayı sunmuştur.Ayrıca 2009 yılında gösterime giren Kanal-İ-Zasyon isimli sinema filminde oynamıştır. Halen Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Ayrıca Best FM'de her Pazartesi 16:00-17:00 arası futbol sohbeti ve yorumları yapmaktadır.

Üst düzey maçları

Türk futbol tarihinin önemli hakemlerinden biri olan Ahmet Çakar'ın üst düzey karşılaşmaları;

19 Mart 1996 - Bordeaux - AC Milan (3-2) UEFA Kupası yarı final mücadelesi

18 Haziran 1996 - Romanya - İspanya (1-2) 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası 1. Tur karşılaşması

1 Mart 1995 - AC Milan - Benfica (2-0) Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşması

5 Nisan 1995 - Bayern Münih - AFC Ajax (0-0) Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk karşılaşması

20 Mart 1993 - Gana - Brezilya (1-2) Gençler Dünya Futbol Şampiyonası Final karşılaşması

Ahmet Çakar, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'na göre dünyanın son çeyrek yüzyıldaki en yüksek skorlu 108. hakemidir.

BEŞİKTAŞ NEDEN AHMET ÇAKAR'A DAVA AÇTI?

Beşiktaş, dikkat çeken sözler hakkında resmi bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlılar, başkan Ahmet Nur Çebi için kullandığı sözleri nedeniyle eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar için hukuksal süreç başlattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, değerli üyelerimizin teveccühüyle Başkanlık makamımızda bulunan Sayın Ahmet Nur Çebi'nin kişilik haklarına saldırıda bulunan eski hakem Ahmet Çakar hakkında hukuki girişimlere başlandığını ilan eder, Türk Futbolunun marka değerini aşağıya çekmeyecek şekilde; tutum, davranış ve söylemler oluşana dek Beyaz TV ile ilişkilerimizin askıya alındığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ AHMET ÇAKAR HAKKINDA NE DEDİ?

"Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı Ahmet Nur Çebi'dir. Sayın Çebi; siz, aynı zamanda spor aklı en az olan başkanısınız" diyen Çakar'ı kınayan siyah beyazlılar, "Eski hakem Ahmet Çakar'ın, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında, iki haftadır süre gelen, Başkanımız Ahmet Nur Çebi hakkında sarf etmiş olduğu edep ve eleştiri sınırlarını aşan sözlerini şiddetle kınıyoruz. Türk futbolunun marka değerini yükseltmeyi amaç edinmesi gereken spor programlarında, olayların terbiye hudutları da aşılarak kişiselleştirilmesinin futbol kamuoyuna hiçbir faydası yoktur" sözlerine de yer verdi.

Kaynak: Haberler.com