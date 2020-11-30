Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada "Dün gece 2'den sonra MHK arasında konuştu, 'Hakemi değiştirelim' dedi. 'Çocuk hastalanmış olsun, ateşim var, öksürük var falan diyelim' diye düşündüler ama 'Bunu yediremeyiz Türkiye'ye' dediler. Seni oraya veren Serdar Tatlı'nın Allah cezasını versin" dedi.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası gündemini değerlendirdi. Çakar, dev maçın hakemiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

İşte Ahmet Çakar'ın yaptığı açıklamalar;

Dün gece 2'den sonra MHK arasında konuştu, hakemi değiştirelim dedi. Herkes uykudayken MHK değiştirelim dedi, bu kaygıda haklılar. Çocuk hastalanmış olsun, ateşim var, öksürük var falan diyelim diye düşündüler ama bunu yediremeyiz Türkiye'ye dediler. Sonra bu çocuğun babasının yaptığı yüzünden görevden alalım mı dediler.

"İSTERSE BENİ ARASIN"

Seni oraya veren Serdar Tatlı'nın Allah cezasını versin. Benim MHK'de kuşum var, hakemler arasında da var. Rıdvan Dilmen istiyorsa beni özel telefondan arasın, kuşum bana neler söylüyor anlatayım. Rıdvan Dilmen ile ilgili neler söylediğini anlatayım.

"BU LAF SÖYLENİR Mİ?"

Kuş aradı, buyur kuşum dedim. Yarın derbi yönetecek hakemin babası, 'Oğlum küçükken Galatasaraylı, ben Beşiktaşlıyım' diyor. Bu denir mi?

"YÜREĞİ YETMEDİ"

Hakem yüreği yetip, Sergen Yalçın'ı oyundan atamadı. Hakkının yendiğini düşünen her teknik direktör kenarda hoplayıp zıplayamaz. Sumudica bunun 10'da birini yapıyor, çat diye atıyorlar adamı yabancı diye. Sergen Yalçın'ın atılmaması hakemlik rezilliğidir.

"2. GOL ÖNCESİ FAUL VAR"

Fenerbahçe'nin yediği 2. gol öncesinde faul yoksa ben bu işi bilmiyorum. Josef'in pozisyonu kırmızı değilse ben bu işi bilmiyorum. Fenerbahçe'nin yediği 2. gol öncesinde Montero, Cisse'nin koltuk altından ayağını kafasına kadar sokuyor. Bu nasıl faul değil?

"MERT HAKAN'I DA ATMASI LAZIM"

Mert Hakan'ı da sarıdan atması lazım ama VAR ikinci sarı karta müdahale edemez, Sergen Yalçın'ı atmaya da müdahale edemez.