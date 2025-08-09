Sezon açılışına hazırlanılan bu dönemde, Beyaz Futbol'un kadrosunda yaşanan değişiklikler dikkat çekiyor. Programın sıkı takipçileri, Ahmet Çakar'ın yokluğunun sebebini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

BEYAZ FUTBOL HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunlarının keyifle izlediği Beyaz Futbol, Beyaz TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

AHMET ÇAKAR BEYAZ FUTBOL'DA NEDEN YOK?

Ahmet Çakar'ın bu sezon Beyaz Futbol'da yer almama sebebi hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil.

BEYAZ FUTBOL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporseverlerin heyecanla beklediği Beyaz Futbol, her Cumartesi saat 23:30'da Beyaz TV'de yayınlanıyor.

BEYAZ FUTBOL YORUMCULARI KİM?

Yeni sezonda Beyaz Futbol, Ertem Şener'in sunumu ve Sinan Engin'in yorumlarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.