Ahmet Çakar'a şantaj ve dolandırıcılık suçlaması! Akhisarlı futbolcu, ünlü yorumcudan şikayetçi oldu
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Ahmet Çakar'a şantaj ve dolandırıcılık suçlaması! Akhisarlı futbolcu, ünlü yorumcudan şikayetçi oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Akhisarsporlu Alim Aykut Esgi, futbol yorumcuları Ahmet Çakar ve Bışar Özbey hakkında suç duyurusunda bulundu. Esgi, Akhisarspor'da forma giyebilmek için Ahmet Çakar'a 40 bin euro ve 1 milyon TL civarında ödeme yaptığını iddia etti. Esgi'nin suç duyurusunda, "Söz konusu para alışverişi Özbey'in avukatlık ofisinde gerçekleşmiş olup, şüpheliler tarafından gerçekleştirilen hukuksuz işlemlere dair ses kaydı da mevcuttur" denildi. Çakar ve Özbey de bunun üzerine Akhisar Savcılığı'na gitti.

22 yaşındaki futbolcu Alim Aykut Esgi,Instagram hesabından 2 Nisan'da yaptığı paylaşımda Tv 100'de yorumculuk yapan Bışar Özbey ve Ahmet Çakar hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Ahmet Çakar'a şantaj ve dolandırıcılık suçlaması! Akhisarlı futbolcu, ünlü yorumcudan şikayetçi oldu

"NE KADAR ALDIKLARINI AÇIKLAYAĞIM"

Esgi, "Ahmet Çakar bugün 'Var Odası'na (TV 100'deki program kast ediliyor) katılacakmış. Umarım bu yayına beni ve babamı da bağlarlar. Beni önce Karagümrük sonra Darıca Gençlerbirliği'ne sonra da Akhisarspor'a götürmek için babamdan ne kadar aldıklarını açıklayacağım, Ayrıca tekrar takıma girmem için ne kadar istediklerini de açıklayacağım. Şayet beni bağlamazlarsa başka bir kanala bağlanıp bütün gerçekleri açıklayacağım. Hem TFF'ye hem de savcılığa başvuracağım" demişti.

HİÇ OYUNA GİRMEDİ

Ali Aykut Esgi, Akhisarspor'a katıldıktan sonrasadece Bursaspor, Eskişehirspor, Boluspor ve Keçiörengücü maçlarında kadrodayer aldı. Ancak oyuna giremedi.

ÇAKAR VE ÖZBEY NEYLE SUÇLANIYOR?

Alim Aykut Esgi, geçen ocak ayında Akhisarspor'a transfer edildi. İddiaya göre Esgi ve ailesi, futbolcunun Akhisar'da forma giymesi için Ahmet Çakar'a 40 bin Euro ve 1 milyon TL civarında ödeme yaptı. Esgi'nin suç duyurusunda"Söz konusu para alışverişi Avukat Bışar Özbey'in avukatlık ofisinde gerçekleşmiş olup, şüpheliler tarafından gerçekleştirilen tüm hukuksuz işlemlere dair ses kaydı da mevcuttur" denildi.

SAVCIYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Ahmet Çakar ve Bişar Özbey dün Akhisar adliyesine giderek savcıyla görüştü. Özbey, kulüp defterlerini savcıya verdi ve dosyaya beyan dilekçesi sundu.

Ahmet Çakar'a şantaj ve dolandırıcılık suçlaması! Akhisarlı futbolcu, ünlü yorumcudan şikayetçi oldu
Ahmet Çakar'a şantaj ve dolandırıcılık suçlaması! Akhisarlı futbolcu, ünlü yorumcudan şikayetçi oldu
Ahmet Çakar'a şantaj ve dolandırıcılık suçlaması! Akhisarlı futbolcu, ünlü yorumcudan şikayetçi oldu
Ahmet Çakar'a şantaj ve dolandırıcılık suçlaması! Akhisarlı futbolcu, ünlü yorumcudan şikayetçi oldu
Ahmet Çakar'a şantaj ve dolandırıcılık suçlaması! Akhisarlı futbolcu, ünlü yorumcudan şikayetçi oldu
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Paf takımda oynamış yaşı o zaman 20 falan ve o kadar parayı nerden buldun da rüşvet veriyorsun bu yaşta hemde , sende potansiyel olsa kulüpler senin peşinden koşardı zaten
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Ahmet Çakar'a şantaj ve dolandırıcılık suçlaması! Akhisarlı futbolcu, ünlü yorumcudan şikayetçi oldu - Haberler Spor
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