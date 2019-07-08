Ahmet Bayram yine madalyayla döndü

Maraton branşında adeta fırtına gibi esen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Ahmet Bayram, Bursa'da düzenlenen 14. Kazancı Dostluk Koşusunda genel klasmanda 2. olurken, yaş kategorisinde 1. olarak Manisa'ya yine madalyayla döndü.

Bu yıl 14.'üncüsü düzenlenen Bursa Kazancı Dostluk Koşusuna yaklaşık 200 sporcu katıldı. Bu önemli sporcu organizasyonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına başarılı sporcu Ahmet Bayram katıldı. Katıldığı her yarıştan dereceyle dönen başarılı sporcu, Bursa'dan da dereceyle döndü. Onlarca rakibini geride bırakan Bayram, genel klasmanda 2., yaş kategorisinde de 1. olmayı başardı. - MANİSA

Kaynak: İHA