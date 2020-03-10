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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Etik Kurulu, Semih Özsoy, Spor

Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Semih Özsoy'u TFF Etik Kuruluna sevk etti.

10.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:36
Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Kulübü idarecisi Semih Özsoy, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi. TFF, Hukuk Müşavirliği'nce Etik Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Yapılan sevkler şu şekilde:

"Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, 07.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.

SEMİH ÖZSOY

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Semih Özsoy'un, 08.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir."

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Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi

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Semih Özsoy ve Ahmet Ağaoğlu, TFF Etik Kurulu'na sevk edildi

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