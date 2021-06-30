Ahmet Ağaoğlu'nun büyük pişmanlığı! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğini itiraf etti
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Ahmet Ağaoğlu'nun büyük pişmanlığı! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğini itiraf etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurul toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiği söylerken, "Manchester City, Abdülkadir Ömür'e 23 milyon euro verdiği zaman vermedim. Büyük hataydı. İtiraf ediyorum" ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor olağan genel kurul toplantısında konuştu. Ağaoğlu'nun konuşmasında Abdülkadir'e gelen teklife ilişkin itirafı dikkat çekti.

"HATA YAPTIM"

Ağaoğlu konuşmasında Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün transferleri konusunda, "Ben Uğurcan Çakır'ı pazarlamadım oyuncu kendi yeteneği ile kendi pazarını kendi oluşturur. Uğurcan biz geldiğimizde 3. kaleciydi. Abdülkadir Ömür'e Manchester City 23 milyon euro verdi. İtiraf ediyorum vermeyerek hata yaptım" dedi.

Ahmet Ağaoğlu'nun büyük pişmanlığı! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğini itiraf etti
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Haber Yorumları (4)
SENAR: seneye çöpe atarsınız,
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HAZRETİ MEGATRON: Zaten bu paragözlüğü yüzünden Trabzondaki çoğu oyuncu avrupada oynayamayacak. Bravo Ahmet başkan
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SELAHATTİN TURAN: Öğleden sonra teklif etmişlerdir
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Ahmet Ağaoğlu'nun büyük pişmanlığı! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğini itiraf etti - Haberler Spor
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