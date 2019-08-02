Ahmet Ağaoğlu: Lille yetkilileri Yusuf Yazıcı için Türkiye'de

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, bir forvet transferinin yarın açıklanabileceği ifade ederek, "Bir transferimiz tahmin ediyorum yarın açıklanır ama yine çalışmalarımız devam ediyor. Bu gelecek oyuncu hiçbir şekilde adı telaffuz edilmemiş bir isim" dedi.

"TRABZONSPOR SINIRSIZ BÜTÇESİ OLAN BİR TAKIM DEĞİL"

Transfer yaparken mali kriterlere dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Lisans talimatı var. UEFA'nın da Finansal Fair Play kuralları var. Biz tabiri yerindeyse direkten döndük. Çok ciddi bir ceza alıyorduk. Ayrıca yeniden yapılanma ile alakalı imzaladığımız bir sözleşme var. Her kulübün bu kurallar gereği transfere harcayacağı ve maaş olarak ödeyeceği para kesin olarak belli. Geldiğimizden beri bunun savaşını veriyoruz ama medyada ve sosyal medyada sınırsız bütçesi olan bir kulüp algısı oluşturuluyor. Bütçesini karşılayamayacağımız forvetlerin isimleri ciddi şekilde gündemde tutulmaya çalışılıyor. Buradaki amacı anlamakta zorlanıyorum. Trabzonspor Kulübü sınırsız bütçesi olan ve geçmişte örneklerine rastladığımız transferleri yapacak bir kulüp değil. Hiçbir başarı uçuk rakamlarla transferler yapılarak gerçekleşmez. Başarıya giden yol bu değildir. Takımın ödeme dengesini bozduğunuz anda zaten bütün sistem bozulur. Şu anda Türkiye'de çok farklı bir sistem uygulanıyor. Aslında yıllardır uygulanması gereken bir sistem bu sene uygulanmaya başladı. Bunun gerçeklerini çok iyi analiz edip, herkesin o doğrultuda hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"LILLE'İN YUSUF YAZICI İÇİN TEKLİFİ 15 MİLYON EURO"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile Yusuf Yazıcı'nın transferi konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Lille Kulübü'nün Yusuf Yazıcı için ilgisi sürdürüyor. Transferi sürekli olarak sıcak tutuyorlar ve görüşmeler devam ediyor. Bizim tavrımız belli. Herkesin konuştuğu, basın yansıyan rakamlar Lille'in teklif ettiği rakamlar değil. Lille, ilk yaptığı teklifte hala ısrarcı. Biz de aynı şekilde ısrarcıyız. Böyle bir teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Onların teklifi 15 milyon Euro. Bizim istediğimiz rakamlar ile onların teklif ettikleri arasında ciddi bir fark var. Lille'in transferden sorumlu yetkilileri Türkiye'de" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

Kaynak: DHA

- İstanbul