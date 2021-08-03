Ağustosta kiralara en fazla %15,15 oranında zam yapılabilecek
2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 15,15 oldu. Böylece ağustosta kiralara en fazla %15,15 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden ÜFE baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
KİRA ARTIŞ ORANI %15,15 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda TÜFE %1,80 artarken yıllık bazda ise %18,95 oldu. Temmuzda 12 aylık TÜFE ise %15,15 oldu. Buna göre, ağustosta kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %15,15 oldu.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
- Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
- Zam oranı: %15,15
- Zam bedeli: 151 lira
- Zamlı kira bedeli: 1.151 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.266 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.381 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.496 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.612 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.727 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.842 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.957 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.072 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.187 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.303 lira