Ağustosta kiralara en fazla %15,15 oranında zam yapılabilecek

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 15,15 oldu. Böylece ağustosta kiralara en fazla %15,15 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.