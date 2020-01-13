Aguero’nun 2019 Yılında Attığı En Iyi Goller

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

Manchester City'nin Arjantinli süper yıldızı Sergio Aguero çok başarılı bir 2019 yılı geçirdi. Takımıyla dördüncü Premier Lig şampiyonlığunu yaşayan Aguero, aynı zamanda FA Kupası, Lig Kupası ve Community Shield'ı da kazandı. 2019 yılında 35 gol atan Aguero'nun en güzel gollerini sizin için derledik.