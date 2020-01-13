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Aguero’nun 2019 Yılında Attığı En Iyi Goller

Manchester City'nin Arjantinli süper yıldızı Sergio Aguero çok başarılı bir 2019 yılı geçirdi. Takımıyla dördüncü Premier Lig şampiyonlığunu yaşayan Aguero, aynı zamanda FA Kupası, Lig Kupası ve Community Shield'ı da kazandı. 2019 yılında 35 gol atan Aguero'nun en güzel gollerini sizin için derledik.

13.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:19

'nin Arjantinli süper yıldızı çok başarılı bir 2019 yılı geçirdi. Takımıyla dördüncü Premier Lig şampiyonlığunu yaşayan Aguero, aynı zamanda FA Kupası, Lig Kupası ve Community Shield'ı da kazandı. 2019 yılında 35 gol atan Aguero'nun en güzel gollerini sizin için derledik.

Kaynak: Dugout

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