Ağrı Şeker Fabrikasının pancar alım kampanyası başladı

Ağrı Şeker Fabrikasının 2021-2022 yılı pancar alım kampanyası düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Ağrı Şeker Fabrikasında düzenlenen açılış törenine Vali Dr. Osman Varol, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, kamu kurum kuruluşlarının müdürleri, STK temsilcileri ve çiftçilerimiz katıldı. 1984 yılında üretime başlayan Ağrı Şeker Fabrikasının pancar alım programında konuşarak bölgede yapılan hububat alımının çok ciddi bir noktada olduğunu, çiftçiye ve bölge ekonomisine büyük bir katkı sağlandığını belirten Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, tarlada çiftçimizin, fabrikada sanayicimizin, rafta da vatandaşlarımızın kazanacağı yeni bir modelle sürecin yönetildiğini ifade etti.

Daha sonra Ağrı Şeker Fabrikasının kente sağladığı katkılarını vurgulayan Vali Dr. Osman Varol, "Anadolu'nun dört bir yanında dünyanın en stratejik ürünlerinden bir tanesi olan pancarın üretimine çok erken dönemde başlamış olmanın, çok erken dönemlerde tarıma dayalı sanayi kavramını ortaya koyarak devlet eliyle bir sanayi faaliyetini gerçekleştirmiş olmanın ve bu ürünün her türlü çıktısından istifade edebiliyor olmanın millet olarak mutluluğunu yaşıyoruz. Senelerce çok kıymetli hizmetler veren bu fabrikalar, tarımsal faaliyetin bilimsel bir şekilde yapılması, çiftçilerimizin toprağını doğru bir şekilde değerlendirmesi, ürününün verimini arttırmak için modern tekniklerden istifade edebilmesi için birer enstitü vazifesi gördüler. Anadolu'da tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde öncülük etmiş bu hareketin sonucunda, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ortaya çıkmış, kooperatifler vasıtasıyla çiftçimizin örgütlenme imkanı olmuştur. Bu fabrikalar vasıtasıyla Anadolu'nun birçok yerinde endüstriyel kültür dediğimiz çalışma kültürü oluşmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ile Şeker Fabrikalarımızın son yıllarda yüksek bir performansla ayağa kalktığını görüyoruz. İnsanlarımıza doğrudan istihdam sağlamaya devam eden bu fabrikalar çiftçilerimize garantisi olan, sonucunu olumlu olarak alabileceği bir tarımsal faaliyeti sürdürmek noktasında desteklemektedir. Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Pandemi sürecine rağmen birçok sektöre katkısı olan, üretiminde dünyada söz sahibi olduğumuz pancarı üreten çiftçilerimizin ne kadar mutlu olduğunu, herhangi bir kaygı taşımadan yaptığı işten gösterdiği faaliyette oldukça memnun olduğunu bizzat sahada deneyimlediğimizi belirtmek istiyorum. ." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından devam eden programda fabrikaya ilk pancar getiren 6 çiftçimize Protokol Üyelerimiz tarafından hediye takdim edildi. Hayırlı ve sağlıklı bir üretim süreci dilekleri ile edilen dualar ve kurban kesiminin ardından program sona erdi. - AĞRI