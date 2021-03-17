Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi için düğmeye basıldı. Ağrı Valisi Osman Varol, Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal bölgede kurulacak tesis için incelemelerde bulundu. Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, "Tesisin temel atma işlemleri de Ramazan Bayramı sonrası gerçekleştirilecek. Allah'ın izniyle tesisin kurulmasıyla birlikte bin kişiye iş imkânı doğacak. İşe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı burada işe alacağız" dedi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından bulunan altın rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım atıldı. Ağrı Valisi Osman Varol başkanlığında Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal, tesisin kurulacağı alanda gerekli incelemeleri yaptılar. Balcı ve Öcal, inceleme sonrası Mollakara köyü sakinleriyle de bir araya gelerek bölgede kurulacak tesis hakkında köy halkıyla bilgi alışverişinde bulundu.

BİN KİŞİYE İŞ İMKANI DOĞACAK

Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal'ın Diyadin'e gelerek incelemelerde bulunmasını büyük bir adım olarak gördüğünü belirten Diyadin Kaymakamı Alper Balcı şunları söyledi:

"Valimiz Sayın Osman Varol'un talimatlarıyla bugün Mollakara köyüne giderek Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal beyle birlikte tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulunduk. Daha sonrasında köy sakinleriyle de bir araya gelerek tesisin kurulmasıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Diyadin ilçemize yatırım kararının alınmasını çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Alınan yatırım kararıyla birlikte tesisin temel atma işlemleri de Ramazan Bayramı sonrası gerçekleştirilecek. Allah'ın izniyle tesisin kurulmasıyla birlikte bin kişiye iş imkânı doğacak. Biz de bu noktada işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı burada işe alarak çalışmalarını sağlayacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı